Policiais civis do Departamento de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio (Depatri) prenderam um investigado, em cumprimento a dois mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo. A ação ocorreu nessa terça-feira (07), no bairro Santa Maria, Zona de Expansão de Aracaju.

Segundo as investigações, os crimes ocorreram em um sindicato, localizado na rua Laranjeiras, e no Mercado Central de Aracaju. O suspeito dos crimes teria utilizado um simulacro para render as vítimas e subtrair seus pertences.

Desta forma, a equipe policial realizou as diligências necessárias, identificando e localizando o homem. Na terça, os agentes deram cumprimento aos mandados de prisão contra o autor.