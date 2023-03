Policiais da 4ª Delegacia Metropolitana, com o apoio do Departamento de Narcóticos (Denarc), cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Antônio Silva dos Santos, conhecido como Galego, investigado num homicídio por arma de fogo, ocorrido em 2005, no município de Itapé, região sul da Bahia. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira, 28, em Aracaju.

Galego estava foragido da Justiça baiana. A partir do compartilhamento de informações entre a Delegacia de Itabuna e a Polícia Civil de Sergipe, foi possível chegar à localização do homicida, que foi detido por agentes da 4ª DM e será apresentado em audiência de custódia.

De acordo com informações da polícia da Bahia, o homicídio ocorreu no dia 30 de outubro de 2005, na Fazenda Boa Hora, região do Boqueirão, em Itapé. Ainda segundo levantamentos, o investigado teria cometido o crime contra um desafeto.