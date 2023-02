Segundo as investigações, a polícia teve conhecimento do fato através das redes sociais e por meio do boletim de ocorrência prestado pela vítima na Delegacia de Lagarto, e que foi encaminhado para a Delegacia de Poço Verde.

Após conhecimento do fato, a equipe iniciou as investigações, colhendo as declarações da vítima, testemunha e realizando um interrogatório com o suspeito.

De acordo com a polícia, a produção de elementos informativos pela vítima, que gravou parte do ocorrido ainda dentro do coletivo, foi de extrema importância para a investigação, uma vez que crimes sexuais geralmente são praticados envolvendo apenas vítimas e suspeitos, sem testemunhas ao entorno.

A Polícia Civil ressalta que informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.