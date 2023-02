O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) informou, nesta terça-feira (7), que já estão presos os dois autores de uma tentativa de latrocínio que ocorreu no dia 27 de agosto de 2022 em um ponto de ônibus da avenida Rio Branco, no Centro de Aracaju. Eles foram identificados como Alex Fabian da Silva Santos e Gustavo Silva dos Santos.

De acordo com a delegada Thereza Simony, os investigados chegaram de bicicleta, e após terem subtraído aparelho celular da vítima, um deles disparou a arma de fogo, que atingiu o abdômen da vítima, que foi socorrida ao Hospital de Urgência (Huse).

“No decorrer da investigação, descobriu-se que, após o roubo, os investigados venderam o celular da vítima em um box localizado no Mercado Albano Franco, tendo sido identificado o comerciante que adquiriu o produto do roubo”, complementou a delegada.

Com o aprofundamento da investigação e também com a divulgação das imagens do crime, a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), vinculada ao Depatri, prendeu Alex Fabian da Silva Santos no último dia 19 de janeiro de 2023. Já no domingo, 5 de fevereiro, Gustavo Silva dos Santos foi preso.