Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Turismo (Detur) deram cumprimento aos mandados de prisão de dois investigados pelo homicídio que ocorreu no dia 25 de dezembro de 2021. O caso aconteceu no loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. As prisões ocorreram nesta terça-feira (14).

De acordo com as informações policiais, os investigados foram presos no conjunto Augusto Franco, na Zona Sul de Aracaju, quando o veículo em que eles estavam foi interceptado pelos policiais civis.

Os investigados estavam foragidos desde o crime. Eles já encontram-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre suspeitos de crimes sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.