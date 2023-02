Policiais civis da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) prenderam em flagrante uma mulher por furto no Centro Comercial de Aracaju. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira,(10).

Segundo o delegado André Davi, os policiais foram acionados por lojistas que comunicaram a prática de furto. “Após diligências, os policiais conseguiram prender a mulher em fuga e com a posse dos materiais furtados”, acrescentou o delegado.

Conforme o delegado, ela, que já havia sido identificada como autora de furto, em Itabaiana. “Ela faz parte de um grupo criminoso que atua com furto”, comentou.

“Essa prisão faz parte do nosso planejamento de melhoria da segurança pública na região central da capital e continuaremos com as ações”, concluiu André Davi.