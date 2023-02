O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em ação conjunta com o Departamento de Inteligência da Polícia Civil de Sergipe (Dipol) e a Polícia Civil de Garuva, Santa Catarina, elucidou e cumpriu mandado de prisão preventiva contra suspeito de homicídio ocorrido em setembro de 2022, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju. A detenção ocorreu nessa terça-feira (07).

De acordo com as investigações, o crime aconteceu quando a vítima, ao sair do supermercado em que trabalhava, teria sido surpreendida por dois colegas do local, que o golpearam sem chance de defesa.

A motivação do delito seria desentendimentos em decorrência de ciúmes, pois a vítima se relacionava com a ex-namorada de um dos investigados, ainda foragido.

A Polícia Civil enfatiza que informações sobre o paradeiro do segundo suspeito podem ser passadas através do Disque-Denúncia – 181. O sigilo do denunciante é garantido.