Equipes da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) recuperaram uma carga avaliada em R$ 30 mil. O material foi recuperado nesta quarta-feira (15), na cidade de Estância.

Segundo o delegado André Davi, a carga havia sido comprada de forma fraudulenta, em nome de um empresário. “Ligaram perguntando se a carga havia chegado, porém ele não tinha feito compra”, revelou.

A carga estaria sendo levada para Feira de Santana, na Bahia. O material foi apreendido e encaminhado a Aracaju. As investigações seguem em andamento.

A Polícia Civil reforça a importância dos registros de boletins de ocorrência sobre qualquer tipo de crime, pois serve para que a polícia mapeie a dinâmica do crime em diversas regiões, inclusive em áreas de Delegacias Metropolitanas. Reforça ainda a importância da utilização do Disque-Denúncia 181.