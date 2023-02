Policiais civis da Delegacia Regional de Estância resgataram um cachorro vítima de maus-tratos na tarde dessa quarta-feira (8). O animal estava em um compartimento de madeira, dentro de um terreno desabitado.

De acordo com as informações policiais, o cachorro foi resgatado a partir de denúncias feitas à polícia. O animal estava visivelmente debilitado e foi internado em uma clínica veterinária da cidade de Estância, estando com estado de saúde estável.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes contra os animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia por meio do telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.