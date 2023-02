Militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam em flagrante um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju. O caso ocorreu nessa terça-feira (31).

De acordo com as informações policiais, a operação iniciou-se com colaboração de policiais militares de outras unidades, que repassaram informações sobre a prática do tráfico de drogas na localidade.

Como resultado da ação policial, os militares apreenderam cerca de 7kg de maconha, além de diversos materiais utilizados para venda dos entorpecentes. O suspeito e o material foram encaminhados a delegacia.