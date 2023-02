Militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Industrial, na Zona Norte de Aracaju. O caso ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira (6).

Segundo as informações policiais, os militares faziam rondas pela localidade, com o objetivo de identificar eventuais situações que pudessem levar a crimes na Zona Norte da capital, quando verificararam um homem em atitude suspeita.

O suspeito tentou fugir da abordagem policial, mas foi alcançado e preso. Com ele, foi apreendido 1kg de cocaína pura e balança de precisão digital. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia.