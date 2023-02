Militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) apreenderam cocaína, maconha e um veículo na noite dessa quarta-feira (15). A ação policial ocorreu no bairro Coqueiral, na Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, os militares apuravam denúncias de tráfico de drogas quando visualizaram o condutor de um carro em atitude suspeita.

Com a aproximação dos policiais, o condutor do veículo fugiu. Nas buscas, uma mulher foi encontrada e disse conhecer o suspeito. Ela repassou informações sobre a identificação do homem.

Os policiais verificaram que a mulher é parente do suspeito. Ela foi conduzida à delegacia para apuração sobre o fato, já que outras drogas foram encontradas na residência da suspeita. O caso foi encaminhado à delegacia.