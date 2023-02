Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam uma arma de fogo no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. A ação aconteceu na tarde dessa terça-feira, 7.

A equipe recebeu denúncia que um homem ostentava uma arma de fogo na praça da feira. De imediato, houve o deslocamento dos policiais, mas não obtiveram êxito na identificação do suspeito.

Segundo informações de populares, ele teria entrado em uma residência, e saído logo em seguida. Uma mulher que estava na casa confirmou as informações, e disse que o suspeito guardava uma pistola e munições.

Os materiais foram apreendidos e a ocorrência encaminhada à Delegacia Plantonista.