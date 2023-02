Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apreenderam, na noite de sábado (11), um tablete de maconha na Rodovia da Indústria, em Nossa Senhora do Socorro. Dois suspeitos fugiram do local.

Segundo as informações policiais, os militares visualizaram dois homens em atitude suspeita, saindo de um manguezal, localizado na Rodovia da Indústria.

De acordo com a polícia, um deles estava armado, atirou contra os policiais, mas a dupla conseguiu fugir da abordagem. Em ato contínuo, os militares realizaram buscas no local e apreenderam um tablete de maconha.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom PM