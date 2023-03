Equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) atenderam uma ocorrência de violência doméstica, nessa segunda-feira (27), no Loteamento Santo Inácio, em Nossa Senhora do Socorro. O caso foi encaminhado ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a ocorrência. Ainda segundo as informações, a vítima estava na casa do pai quando foi agredida. Ela relatou que o ex-esposo invadiu a residência e a agrediu causando-lhe ferimentos nas costas e braços.

A irmã da vítima, que estava no local, gritou por socorro, mas o suspeito fugiu.

A mulher recebeu cuidados de saúde e, logo em seguida, foi encaminhada ao DAGV.

Fonte: Ascom PM