Policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagaram uma extração ilegal de minério no Rio Sergipe. A ação policia ocorreu no município de Divina Pastora. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira (9).

Segundo as informações policias, os militares atenderam a uma denuncia de uma extração ilegal de areia no leito do rio. As equipes foram ao local, e dois caminhões foram apreendidos.

Ainda na ocorrência, um proprietário de um veículo fugiu ao perceber a chegada da equipe, e deixou a chave na ignição. Já um outro homem foi preso. O caso foi encaminhada à Delegacia Plantonista para providências.