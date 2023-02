Policiais Militares do Batalhão de Choque (BPChq) prenderam em flagrante um homem por tentativa de homicídio no Centro de Aracaju. O caso ocorreu nessa quinta-feira (23).

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas pela localidade quando percebeu que o autor do crime corria com uma faca na mão em direção à vítima.

O autor do crime foi alcançado e detido. A vítima relatou que teve uma desavença com o suspeito, que pegou um facão para matá-la. O suspeito e a vítima foram encaminhados à delegacia para as demais providências legais cabíveis ao caso.