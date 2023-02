Nessa terça-feira, 31, policiais militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento apreenderam uma arma de fogo e drogas no Bairro Santos Dumont, em Aracaju. Na ocasião, foram encontradas peças de um motocicleta desmanchada e um homem foi preso no local.

Os militares receberam informações sobre o comércio de drogas em via pública, no bairro Japãozinho, Zona Norte da capital. A equipe policial realizou diligências e encontrou o suspeito com uma Pistola 940 com dois carregadores e 21 munições calibre.40; aproximadamente dois quilos de cocaína, meio quilo de crack e um quilo de maconha, além de 35kg de creatina para mistura da cocaína pura.

No local, foi encontrada ainda uma moto CG desmanchada, que havia sido furtada no dia 27/01. Diante dos fatos, a situação foi encaminhada à Central de Flagrantes para as devidas providências.