Militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam dois homens em durante ações policiais que ocorreram nesse domingo (12). O primeiro caso foi referente a uma prisão em flagrante por tráfico de drogas no bairro Coroa do Meio. Já no segundo, um homem foi detido em cumprimento a mandado de prisão no mesmo bairro da Zona Sul.

Na primeira ocorrência, os policiais faziam rondas quando visualizaram um homem colocando um objeto em sua pochete, exatamente em um local onde já havia informações sobre o tráfico de drogas. Os militares então fizeram a aproximação policial, momento em que o homem apresentou comportamento suspeito.

Ele ainda tentou correr, mas foi contido pelos policiais. Na abordagem, os policiais encontraram 17 papelotes de substância semelhante à cocaína e 24 embalagens contendo substância semelhante à maconha. O suspeito foi conduzido à delegacia para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Já a segunda ocorrência teve início com a informação repassada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) sobre o não pagamento de consumo em um estabelecimento comercial. No local, os policiais verificaram que houve o pagamento, porém um dos homens possuía mandado de prisão em aberto, sendo detido.