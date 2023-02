Militares do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícito de drogas, nesse domingo (12), no município de Neópolis. Na ação policial, um adolescente também foi apreendido.

Segundo as informações policiais, as equipes realizavam policiamento na prévia carnavalesca da cidade, quando notaram duas pessoas com um comportamento suspeito.

Após diligências, foi constatado que eles comercializavam drogas em praça pública. Com eles, foram apreendidos nove papelotes de cocaína prontos para comercialização e R$279,00. Um deles assumiu a propriedade dos materiais.

Os suspeitos e a droga foram encaminhados à Delegacia de Propriá.

Fonte: Ascom PM