Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam um suspeito de tráfico de drogas no conjunto Marcos Freire II, região de Nossa Senhora do Socorro. A ação ocorreu na noite de terça-feira (7) e resultou nas apreensões de mais de 100 munições e entorpecentes.

A Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem, em uma motocicleta CG 150, estaria entregando material entorpecente na Grande Aracaju. Com a informação, as guarnições começaram a diligenciar pela região e avistaram um homem com as mesmas características recebidas.

Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou empreender fuga, mas foi interceptado e abordado. Com ele, foram apreendidos 100 munições calibre .38; 50 de 9 mm; cinco balanças de precisão; 1,6 quilo de crack; 1,1 quilo de cocaína e 650 gramas de maconha.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes e todas as demais medidas legais foram adotadas.