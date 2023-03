No último domingo, 26, militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), prenderam um homem por agressão no Loteamento Paraíso do Sul, no Bairro Santa Maria.

Os policiais faziam rondas pelo bairro quando foram acionados pelo Ciosp 190. Ao chegarem no endereço indicado na denúncia, foram recebidos por uma mulher que se queixava do cunhado. Segundo ela, o suspeito a teria agredido no rosto. A vítima também apresentava uma lesão no joelho, que foi constatada pela equipe policial.

A senhora informou ainda que, no momento das agressões, seu esposo tentou defendê-la e também foi agredido com chutes nas costas e socos no peito. Ele também apresentava lesões no cotovelo.

Segundo o agressor, que não apresentava nenhuma lesão corporal, teria sido “apenas uma discussão de família”. Todas as partes foram encaminhadas à delegacia.

Fonte: Ascom PM