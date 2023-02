Policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) atenderam uma ocorrência de agressão contra uma mulher, nessa quinta-feira (09), no bairro Atalaia, Zona Norte de Aracaju. Um homem foi preso na ação policial.

Segundo informações policiais, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para verificar uma denúncia de suposta agressão contra uma mulher dentro de um veículo.

Ao chegar no local, a equipe localizou o veículo, que encontrava-se destravado e, aparentemente, abandonado com diversos pertences no interior. Os policiais constataram que o casal estaria dentro de um apartamento e determinaram que o suspeito saísse do local, porém o homem se recusou a sair.

Em estratégia para retirar a vítima do apartamento, os militares conseguiram fazer com que ela saísse pela porta do fundo, enquanto o suspeito tentava impedir a entrada da equipe pela porta principal.

O suspeito, após resistência, foi contido pelos policiais e, diante dos fatos, foi conduzido à Delegacia para as providências cabíveis.