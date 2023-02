Militares do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam um homem em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na Barra dos Coqueiros, nesse sábado (11). O suspeito confessou ter fabricado uma arma.

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas pela localidade quando percebeu um homem que levava uma bolsa preta que aparentava ser utilizada para o transporte de arma de fogo.

Ao perceber a presença policial, o homem jogou a bolsa para dentro de uma residência. De fora do imóvel, os policiais viram que se tratava de uma arma de fogo.

Diante do flagrante, os policiais entraram no imóvel e viram uma bancada com diversas ferramentas, além de mais duas armas, sendo uma desmontada e a outra de pressão. Pólvora também foi encontrada.

A ação policial resultou na apreensão de uma espingarda caseira de calibre 12, uma arma caseira do tipo “soca tempero”, uma arma de ar comprimido, além de ferramentas como furadeira e caixa de brocas.