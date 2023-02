Policiais militares da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem suspeito de tráfico ilícito de drogas no Bairro Coroa do Meio, na Zona Sul da capital. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira (9).

De acordo com as informações policiais, durante uma rondas na Rua Aloísio Campos, no bairro, equipes do BPTur visualizaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele jogou uma sacola plástica no chão e tentou entrar em um estabelecimento comercial para evitar a abordagem.

Ainda na ação policial, os agentes conseguiram interceptar o suspeito. Na bolsa jogada por ele, foram encontrados 49 papelotes de maconha. O homem foi preso e encaminhado à delegacia para a formalização do flagrante.

Fonte: Ascom PM