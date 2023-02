Militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Parque do Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, Grande Aracaju. Na ação, que ocorreu no sábado (4), um revólver foi apreendido.

De acordo com a policia, os militares atendiam a uma denuncia sobre tráfico de drogas na localidade, e que o suspeito estava em um carro Gol, de cor vermelha.

Após rondas na região, o homem foi localizado em posse de quatro papelotes de maconha e R$ 60,00 em cédulas.

Ainda na ação policial, uma arma de fogo calibre .32 com seis munições, 33 embalagens de maconha, 120 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão também foram apreendidas.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes para o cumprimento das formalidades legais.