Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) localizaram um veículo que havia sido roubado de um motorista por aplicativo na Grande Aracaju. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (7).

Segundo as informações policiais, os militares foram informados de que a vítima teve o veículo roubado durante o fim de semana. Diante das informações, as buscas foram iniciadas, e o veículo foi encontrado no Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro.

O veículo foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde as demais medidas legais cabíveis ao caso serão tomadas.