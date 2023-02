Equipes da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam dois homens e apreenderam dois adolescentes por porte ilegal de arma de fogo no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. Três dos detidos são suspeitos de envolvimento no roubo de um carro no bairro Pereira Lobo, em Aracaju. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (2).

De acordo com o delegado Kassio Viana, na segunda-feira ocorreu o roubo de um veículo no bairro Pereira Lobo, em Aracaju. “Uma senhora chegava em casa, quando três homens a abordaram e levaram veículos. Começamos a receber as informações que indicavam que eles moravam no bairro Novo Paraíso, também em Aracaju”, detalhou.

Com as informações repassadas à polícia, eles foram encontrados nas proximidades da casa em que residiam. “A informação é que eles estavam armados e estavam se preparando para matar alguém. Na casa, tinha uma senhora, e por isso retiramos os investigados do local e apreendemos duas armas de fogo”, revelou.

“Fizemos o flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo, já que não havia mais condição de flagrante para o roubo do carro. Dois adultos foram presos. Os adolescentes foram ouvidos e o procedimento será encaminhado à Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA)”, acrescentou o delegado.

O tenente Fontes, subcomandante do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), na ação policial duas armas de fogo de calibre 38 e munições foram apreendidas. “Inclusive há informações de que esses suspeitos estavam reunidos para organizar o cometimento de outros crimes”, relatou.

O tenente-coronel George Melo, comandante do policiamento militar da capital, destacou a importância do trabalho integrado com a Polícia Civil. “Essa parceria resultou na detenção dessas quatro pessoas e na apreensão dessas armas de fogo. As polícias se uniram e o resultado foi positivo”, avaliou.