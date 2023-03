Policiais da 2ª Delegacia Metropolitana prenderam dois homens em flagrante por estelionato e formação de associação criminosa. Eles são investigados por aplicarem golpes a partir de um falso consórcio de crédito para compra de bens móveis ou imóveis. A ação da polícia foi realizada nesta terça-feira, 21, em Aracaju.

Segundo o delegado André David, a investigação iniciou há cerca de um mês e mostrou que o golpe foi aplicado contra diversas vítimas. Ele explica que, para garantir a participação no consórcio, os suspeitos exigiam a assinatura de um contrato e o pagamento de uma quantia.

Na manhã desta terça, a polícia ouviu seis pessoas que teriam sido vítimas deste golpe. Durante a tarde de hoje, a 2ª DM soube que uma nova pessoa poderia ser mais uma prejudicada pela dupla golpista. Os agentes imediatamente foram até o local e evitaram que o golpe acontecesse. A suposta vítima não assinou o contrato, não realizou o pagamento exigido, e os homens, que são do estado do Amazonas, foram presos em flagrante por tentativa de estelionato.

O inquérito sobre o caso vai apurar o numéro total de vítimas, que, segundo o delegado, pode chegar a mais de 100 pessoas somente em Aracaju. André David apontou ainda que vai investigar se a instituição financeira a qual a dupla representa faz parte do golpe, pois ela teria mudado de nome diversas vezes, ou se a empresa sofreu prejuízos com a ação criminosa.

“Tenho certeza que outras pessoas foram vítimas desse falso consórcio, então procurem a 2ª Delegacia Metropolitana. O inquérito vai estar sendo tocado aqui na Delegacia e peço a todos que foram vítimas que compareçam, para que este tipo de golpe não aconteça mais em Aracaju e no estado de Sergipe”, reforçou o delegado.