Uma ação conjunta entre o Departamento de Narcóticos (Denarc) e o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) resultou nas prisões de pai e filho, que são investigados por homicídios praticados na Zona Norte de Aracaju. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2).

De acordo com as informações policiais, as equipes faziam levantamentos sobre a ocorrência de um crime, quando chegaram a dois suspeitos de envolvimento em homicídios praticados no bairro São Carlos.

Nas diligências, eles foram presos no conjunto Orlando Dantas, na Zona Sul. Na capital, foi apreendida uma pistola 9mm. Em seguida, os policiais seguiram para a cidade de Boquim, onde outra pistola foi apreendida escondida em um telhado. Além das armas, 97 munições foram apreendidas.

Os casos são investigados pelos Departamentos de Narcóticos (Denarc) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Eles foram presos e encontram-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.