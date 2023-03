Uma operação terminou com um homem morto e outro preso em um ponto de reciclagem localizado no Bairro Getúlio Vargas, Zona Oeste de Aracaju, na manhã desta sexta-feira (31). Os dois eram investigados por tráfico de drogas, sendo identificados como pai e filho.

Segundo a Polícia Civil, eles recebiam material reciclável no local e pagavam os catadores com drogas. As investigações tiveram início após denúncias da atividade criminosa.

Na ação, um deles reagiu à abordagem, trocou tiros com as equipes e morreu no confronto. Contra o outro suspeito, havia um mandado de prisão em aberto.

A operação ainda está em andamento.

Com informações do A8