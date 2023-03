Na manhã deste domingo (12), um carroceiro foi assassinado próximo a um supermercado localizado no Bairro Santa Maria, em Aracaju. Testemunhas relataram ter ouvido mais de vinte tiros durante o ocorrido.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas infelizmente faleceu a caminho do hospital. Até o momento, não se sabe a motivação e autoria do crime.

Se você possui informações relevantes que possam ajudar nas investigações, pedimos que entre em contato com o Disque-Denúncia através do número 181.