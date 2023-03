Após investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Sergipe (DHPP), a Polícia Civil da Bahia prendeu um homem condenado pela morte da companheira em 24 de abril de 1994. O crime ocorreu no bairro Industrial, na Zona Norte de Aracaju. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira (29).

De acordo com as informações policiais, o preso foi condenado a 8 anos e dois meses de reclusão. Com os levantamentos policiais, o homem foi preso no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

