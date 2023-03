Com alerta para chuvas moderadas em vigor desde a tarde da segunda-feira (20), a Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), monitora a capital, com especial atenção às áreas de risco. De acordo com os avisos meteorológicos, a previsão é de que a chuva persista até a quarta-feira, dia 22.

Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuva soma 48 mm, e nas últimas 12 horas, 37mm. Nesse período, ao todo, cinco chamados foram atendidos, sendo quatro para avaliação de risco estrutural, no bairro Santa Maria, e um para risco de queda de árvore, no bairro 18 do Forte.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, informa que, até o momento, não houve registro de impactos severos. “As chuvas desse período possuem característica de pancadas fortes e passageiras. Monitoramos, constantemente, todas as informações dos centros especializados em meteorologia para adotar, junto ao Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju, todas as providências que sejam necessárias à redução de riscos e de transtornos que as chuvas mais intensas possam provocar”, explica o secretário.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, também há o monitoramento estratégico de áreas mais suscetíveis aos efeitos das chuvas. “Com base no mapeamento de áreas de risco da capital, intensificamos o monitoramento nas áreas onde há risco de deslizamento de terra e alagamento, de maneira preventiva, para que, diante de qualquer sinal de anormalidade, possamos atuar no menor tempo possível”, salienta.

A população deve ficar atenta aos sinais de risco, como a inclinação de árvores e postes nas áreas de encostas, o que pode indicar possível movimentação de terra. Além disso, nas residências, barulhos no madeiramento do telhado, rachaduras e afundamentos de piso, podem representar riscos para desabamento. Por isso, caso identificados sinais atípicos, o cidadão deve entrar em contato com o órgão através do serviço emergencial 199, para solicitar uma avaliação.

Maré alta

Também na segunda-feira, 20, foi emitido o alerta para maré alta, com indicativo de 2.3m, o que representa possibilidade de acúmulo temporário de água em locais historicamente influenciados por esse fenômeno.

De acordo com a Marinha do Brasil, a marés apresentará esse volume mais expressivo nos dias 20, às 15h36, nesta terça-feira (21), às 16h15 e na quarta-feira (22) às 16h54.

Para essa situação, há maior atenção para as áreas do bairro São José e 13 de Julho, nas proximidades do canal da avenida Anísio Azevedo e Praça da Imprensa, assim como para o Bugio, no loteamento Estrela do Oriente.

“Orientamos a população que evite transitar em áreas que possam apresentar lâmina d’água, para não ficarem vulneráveis a acidentes ou contaminação”, alerta o secretário Silvio Prado, acrescentando que a Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT) estará em atenção para eventuais necessidades de reordenamento no trânsito.

