A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) informou, nesta sexta-feira (31), que a morte de gatos no Centro Social Urbano da rua Alagoas, em Aracaju, foi provocada por ataque de cães. A Prefeitura de Aracaju recebeu ofício para a melhoria da proteção do local.

De acordo com a delegada Georlize Teles, a Depama recebeu a denúncia da morte dos animais e iniciou as investigações. “Colhemos imagens que evidenciam que os fatos havidos naquele local foram provocados por cachorros”, destacou.

Conforme a delegada, os cachorros avançaram sobre os gatos e acabaram causando a morte dos animais. “Nós também fizemos perícias no corpo do animal que confirma a as imagens que foram nos passadas”, acrescentou.

As investigações continuam, porém não foi constatada a prática de crime. “Pois foram outros animais que atacaram os gatos. Agora, faremos um ofício à prefeitura para que reforce a grade e coloque telas de proteção”, concluiu Georlize Teles.