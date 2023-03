O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu oito mandados de prisão contra investigados que já estão custodiados no sistema prisional de Sergipe. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (29).

De acordo com as investigações, os oito investigados foram indiciados pelo homicidio triplamente qualificado contra um também interno do sistema prisional no dia 2 de janeiro de 2022.

Conforme a apuração policial, o fato ocorreu no ambiente do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto, durante o banho de sol. A vítima teria sido morta por rivalidades internas.

O interno vítima do crime sofreu uma emboscada e foi torturado e agredido até a morte.

Após um ano de investigações, e depois de ouvidas várias testemunhas e acusados, o DHPP concluiu o inquérito policial com o indiciamento e cumprimento dos mandados de prisão.