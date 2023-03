O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou nesta segunda-feira, 27, as prisões de Cleverton Rafael Almeida do Nascimento, o “Fael da Maloca”, e Lázaro Vitor Xavier Félix, conhecido como “Vitinho”. A dupla, detida na Grande Aracaju, é investigada no homicídio que vitimou o torcedor do Sergipe Luiz Henrique dos Santos Júnior, na Avenida Coletora A, no conjunto Marcos Freire II, município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com o DHPP, na tarde do sábado, 25, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra Cleverton Rafael Almeida do Nascimento, sétimo suspeito da prática do homicídio contra Luiz Henrique. Após a foto do procurado ter sido divulgada pela autoridade policial, ele se apresentou no Departamento, acompanhado de seu advogado, onde foi cumprido o respectivo mandado.

Na sexta, 24, Lázaro Vitor Xavier Félix, conhecido como “Vitinho”, foi capturado no Conjunto Marcos Freire I, em Socorro, no interior de um estabelecimento comercial. Ele também teve a foto divulgada pela polícia e foi o sexto homem preso durante a investigação.

As prisões divulgadas nesta segunda totalizam sete suspeitos detidos na operação, que iniciou no dia 23 de março de 2023 e mobilizou dezenas de policiais do DHPP, além militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) e a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Os envolvidos foram encaminhados às unidades policiais da capital, onde ficaram à disposição de Justiça.

Entenda o caso

No dia 5 de fevereiro, na Avenida Coletora A, no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro, Luiz Henrique dos Santos Júnior morreu após ser espancado por integrantes da torcida organizada do Confiança. O grupo agrediu a vítima com pauladas, pedradas e chutes, além de violentos golpes na cabeça.

A partir do crime, a Polícia Civil abriu inquérito policial, realizando ouvidas e diligências, a fim de elucidar o delito. Com a prisão de Rafael Almeida do Nascimento, o “Fael da Maloca”, todos os envolvidos identificados no caso e com mandados de prisão foram localizados.