O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu em flagrante uma mulher suspeita de homicídio no bairro Porto Dantas, na Zona Norte de Aracaju. A suspeita é sogra da vítima. O caso ocorreu na noite desse domingo (26).

De acordo com as informações policiais, a equipe de Local de Crime foi acionada para uma ocorrência de homicídio na localidade. Ao chegar ao local, a companheira da vítima contou uma versão do fato que não era compatível com a cena do crime.

Depois de várias diligências no local do crime, a equipe constatou que a vítima e sua companheira haviam se desentendido. Com isso, a vítima foi à casa de sua companheira para pegar seus objetos pessoais.

Porém, conforme a apuração policial, como a companheira não estava no imóvel, a vítima teria arrombado a porta da casa. Mas, quando sua companheira chegou, acompanhada da mãe e de um amigo, o ex-casal começou a discutir.

Ainda de acordo com os levantamentos da equipe policial, a sogra da vítima entrou na discussão e a atingiu com um golpe de canivete.

A suspeita confessou a prática do crime, sendo lavrado auto de prisão em flagrante delito e representada por sua prisão preventiva