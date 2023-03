O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra suspeito de praticar um duplo latrocínio no loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro. O crime aconteceu no dia 2 de março de 2021, na localidade conhecida como “Jardim das Palmeiras”. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (28).

De acordo com as investigações, no momento do crime, as vítimas estavam realizando refeição às margens de um viveiro de camarões. Nesse momento, quatro criminosos chegaram ao local e, em posse de arma de fogo, renderam cinco pessoas. Eles levaram pertences das vítimas e atiraram contra duas delas, que vieram a óbito.

O DHPP já havia realizado operação no mês de agosto de 2022 e cumprido três mandados de prisão contra suspeitos do crime, tendo na ocasião sido apreendidas drogas e pistola calibre .40. O último suspeito foi preso no final da tarde dessa terça-feira (28), no bairro Luzia, em Aracaju

Com o suspeito, no momento de sua prisão, foi encontrado um revólver calibre .38, com seis munições. Ele também sido autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito foi encaminhado para unidade policial da capital, de onde será encaminhado para estabelecimento prisional e permanecerá à disposição da Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro/SE.