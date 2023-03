A Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa que, no fim da manhã desta sexta-feira (03/03), enviou juntamente com o Club Sportivo Sergipe uma representação para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra a arbitragem da partida entre Sergipe e Botafogo ocorrida na última quinta-feira (02/03), na Arena Batistão pela 1ª fase da Copa do Brasil.

A partida foi marcada por acréscimo no segundo tempo não condizente com o esperado sendo aplicado pelo árbitro da FIFA, Bráulio da Silva Machado. O clube visitante marcou o gol de empate 40 segundos após ultrapassar os nove minutos de acréscimo. Além disso, há a discussão do escanteio que originou o gol de empate. A bola saiu em tiro de meta para o Sergipe, mas a arbitragem não marcou, prejudicando o time sergipano, que dependia do resultado para seguir na competição.

Além do árbitro, Bráulio da Silva Machado, a partida contou com os assistentes Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro. O presidente da FSF, Milton Dantas, enviou a representação para CBF, e logo após o fim da partida entrou em contato com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, solicitando apuração dos fatos e possíveis punições.

“Estamos pedindo a CBF apuração dos fatos e que os responsáveis sejam punidos. Ontem mesmo fizemos contato com a Diretoria da CBF para manifestar nossa indignação pela desastrosa atuação do trio de arbitragem e principalmente do árbitro-central. A arbitragem foi tendenciosa e trouxe um prejuízo irreparável para o Sergipe” finalizou, Milton Dantas.

A entidade reforça que está acompanhando toda a situação envolvendo o caso. O Departamento Jurídico da FSF, o presidente Milton Dantas e os representantes do Club Sportivo Sergipe estiveram hoje reunidos para apurar os fatos e tentar solucionar essa situação lamentável.

FSF