No último domingo (5), uma funcionária de uma farmácia localizada na Região Central de Tobias Barreto foi vítima de agressão e assédio sexual durante um assalto. As imagens do crime foram capturadas pelas câmeras de segurança da loja, mostrando a funcionária sozinha no estabelecimento sendo abordada pelo suspeito.

Ele conseguiu roubar o celular da vítima e o dinheiro do caixa, mas foi preso em flagrante momentos depois.

A Secretaria de Segurança Pública emitiu uma nota informando que um boletim de ocorrência foi registrado e que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.