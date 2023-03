Uma operação do Departamento de Narcóticos (Denarc), com o apoio do Grupo Tático Operacional da Guarda Municipal de Aracaju (GTO), resultou na apreensão de 175kg de drogas nessa quinta-feira (2). A ação policial, que ocorreu no bairro Santa Maria, também resultou em uma prisão em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, a droga foi identificada a partir de investigação desenvolvida pelo Denarc. “A diligência se iniciou por volta das 17h dessa quinta-feira e a ocorrência encerrou por volta da meia-noite”, iniciou.

Conforme o delegado, a droga está avaliada em cerca de R$ 300 mil. “Parte da droga estava enterrada em um terreno do lado do quintal de uma casa na localidade da Ponta da Asa, no bairro Santa Maria”, acrescentou.

Ataíde Alves ressaltou que as investigações continuam em andamento. “Foi instaurado um inquérito policial, e as investigações seguirão para que todos os responsáveis sejam identificados e punidos”, reforçou.

A Polícia Civil solicita que informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.