Na noite do último domingo (3), um homem foi assassinado a tiros enquanto comprava comida em uma lanchonete no Bairro Lamarão, localizado na Zona Norte de Aracaju. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava acompanhada de sua esposa quando foi surpreendida por dois criminosos, que realizaram vários disparos e logo em seguida fugiram do local.

É importante destacar que o homem possuía antecedentes criminais por roubo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, mas infelizmente constatou o óbito do homem. O corpo foi posteriormente recolhido pelo Instituto Médico Legal.