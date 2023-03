No último final de semana, uma Operação realizada por militares do Comando de Policiamento Militar Especializado (CPME) resultou na prisão de três homens por suspeita de tráfico ilícito de drogas na capital e em Nossa Senhora do Socorro, Região Metropolitana etropolitana de Aracaju. As ações visando combater o tráfico ilícito de drogas ocorreram entre a sexta-feira, 10 e o domingo, 12.

Na noite de sexta-feira, no conjunto Albano Franco, em Socorro, dois homens foram presos com pinos de cocaína prontos para comercialização, além de balança digital e materiais usados para o comércio ilegal de entorpecentes. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para a adoção das providências legais.

Já no domingo, no Bairro Dom Luciano, zona Norte da capital, os militares realizaram a prisão de um homem com entorpecentes, materiais para embalagem e comercialização de drogas, além de um revólver calibre .38, com seis munições. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Plantonista para a adoção das providências legais.

Fonte: Ascom PM