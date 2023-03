A Polícia Civil de Sergipe deflagrou nesta terça-feira, 28, em solo sergipano, a operação nacional Átria que tem como objetivo o enfrentamento à violência contra a mulher em todo o território brasileiro. A ação é articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Em Sergipe, participam da Operação Átria o Departamento e as Delegacias de Atendimento a Grupos Vulneráveis, que são os DAGVs, delegacias regionais e demais unidades especializadas da capital e interior do Estado. A operação teve início na terça-feira (28) e prossegue até o dia 8 de março, com ações que estão sendo realizadas em todo o estado.

Durante a operação, as equipes dos DAGVs estão atuando ainda mais incisivamente na apuração de denúncias feitas localmente e também por meio do Disque-Denúncia (181). As equipes também estão reforçando as visitas às vítimas. Mandados de prisão em aberto estão sendo cumpridos na operação.

Em Sergipe, participam da operação as unidades DAGV de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana, Estância, Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto e Propriá. A operação também com apoio de equipes regionais.

De acordo com a delegada Mariana Diniz, coordenadora do DAGV Aracaju, a proposta da operação consiste em uma estratégia interpoderes, que tem por objetivo o enfrentamento à violência doméstica e familiar, por meio da conjunção e implementação de ações e políticas públicas integradas e articuladas.

No dia 08 de março, Dia Internacional das Mulheres, será realizado uma coletiva de imprensa com as delegadas que atuam diretamente no combate à violência doméstica e familiar no Estado. Na oportunidade, elas vão apresentar os dados parciais da operação, além de mostrar outras estatísticas dos principais tipos de crimes de gênero, bem como fornecer orientações a respeito dessa temática.

Nome da operação

Átria faz referência ao nome da principal estrela da constelação denominada “Triângulo Austral”, do hemisfério estelar sul, que possui coloração alaranjada. O nome remete à retirada da mulher de uma situação de vulnerabilidade e a coloca em posição de estrela mais importante, devido ao papel fundamental que tem na estrutura familiar.