Uma situação que ainda é crítica e continua acendendo o alerta das autoridades de segurança pública no Brasil são os crimes que têm como vítimas as crianças. Por isso, neste Dia Mundial da Infância, 21 de março, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (Depca), destaca que é preciso cuidado e atenção ao comportamento das crianças principalmente na internet.

O delegado Ronaldo Marinho iniciou destacando a importância da data para enfatizar a necessidade de combater a violência contra as crianças. “É um dia estabelecido pelo Unicef, e é necessário que a gente alerte toda a sociedade para a importância de atender e cuidar das nossas crianças e adolescentes”, analisou.

Conforme o delegado, é preciso ficar alerta aos sinais de que as crianças podem estar sendo vítimas de crime. “Então é importante que a gente verifique os sinais que nos são dados todos os dias. Crianças que ficam mais recolhidas ou adolescentes que não querem dialogar com outras pessoas”, citou.

Em paralelo, Ronaldo Marinho enfatizou que os jovens devem ser tratados conforme a idade. “A criança e o adolescente não são ‘adultos em miniatura’. Devem ser tratados de acordo com a idade. Qualquer tipo de violência na educação da criança do adolescente deve ser banida da nossa cultura”, relembrou.

Nesse aspecto, o delegado informou que há uma quantidade muito grande de condutas que violam a integridade física e psicológica de crianças e adolescentes. “E também nós temos identificado registros de crimes sexuais, que deixam marcas permanentes na formação da criança”, acrescentou.

E, apesar dos responsáveis terem que manter o alerta constante sobre o comportamento das crianças, há diversos casos que as pessoas próximas são as autoras dos crimes contra os jovens. “Sejam padrastos, pais, mães, tios, irmãos, pessoas da convivência que ganharam confiança”, citou.

Mas esse fato contribui para a resolutividade dos casos no âmbito das investigações conduzidas pela Polícia Civil. “Nós educadores e profissionais dos aparatos estatais identificamos os sinais e os pedidos de socorro. Assim comunicamos às autoridades para que tomem as providências”, reiterou.

Cuidados especiais

O delegado Ronaldo Marinho enfatizou cuidados especiais para prevenir que as crianças e adolescentes sejam vítimas de crimes. “Não podemos deixar os jovens com pessoas que são desconhecidas e devemos ficar alertas sobre alguma menção à rejeição com algum parente”, destacou.

Além desse cuidado, conforme mencionou o delegado, os pais e responsáveis devem ficar atentos ao que os jovens têm acesso na internet. “Os pais devem ter controle sobre o que as crianças e adolescentes acessam na internet. Esse acesso à internet deve ser acompanhado diretamente pelos pais”, ressaltou.

Denúncias

A Polícia Civil pede que toda a sociedade denuncie os crimes praticados contra crianças e adolescentes em Sergipe. Os casos urgentes e de flagrantes devem ser comunicados à Polícia Militar, no telefone 190. Os crimes recorrentes podem ser denunciados ao Disque-Denúncia (181). O telefone do DAGV é o (79) 3205-9400.