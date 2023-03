Na tarde dessa quarta-feira, 15, equipes do Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati) e da Polícia Federal (PF) cumpriram um mandado de prisão de um homem foragido da Justiça alagoana. Ele foi interceptado no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju.

A prisão aconteceu às 15h20, logo após o desembarque. Segundo informações, o homem de 42 anos é natural de Resende Costa/MG, e teve o mandado expedido pela Vara do município de Piranhas, estado de Alagoas.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista.