No domingo, 5, policiais militares realizaram a prisão de dois homens por infrações enquadradas na Lei Maria da Penha. Os casos aconteceram nos municípios de Aracaju e Nossa senhora do Socorro.

No bairro Coroa do Meio, em Aracaju, militares do Batalhão de Policiamento Turístico foram acionados pelo Ciosp para atender uma ocorrência em que um homem havia pulado o muro de uma residência e a vítima estaria pedindo socorro aos vizinhos. Os militares se dirigiram ao local e constataram que a mulher estava com hematomas espalhados pelo corpo e confirmou ter sofrido agressões. O suspeito ainda estava presente no local e mentiu para a guarnição, afirmando ser policial militar.

Já no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, a guarnição do 5º Batalhão foi solicitada pelo Ciosp para averiguar uma ocorrência de agressão doméstica enquadrada na Lei Maria da Penha. Chegando ao local, os militares foram informados pela vítima que seu companheiro realizou ameaças e agressões verbais.

Nos dois casos, as partes foram encaminhadas à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM