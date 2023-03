Policiais da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem por tráfico ilícito de drogas e suspeita de manter uma adolescente de 13 anos em cárcere privado. O flagrante aconteceu no Bairro Coroa do Meio, na noite dessa segunda-feira (27).

Durantes ronda na Zona Sul da capital, policiais militares do BPTur perceberam quando um homem em atitude suspeita escondeu uma bolsa dentro de um quadro de energia. Os agentes revistaram o pacote e descobriram que dentro havia 25 pedras de crack.

O suspeito foi detido e confessou que escondia mais entorpecentes na sua residência, localizada na ‘Vila da Dona Dora’.

Após autorização da proprietária da vila, os policiais entraram no imóvel ocupado pelo suspeito e apreenderam mais 40 pedras de crack, uma pedra maior em estado bruto e uma balança de precisão.

Em meio à ação, a equipe policial encontrou uma jovem trancada em um dos cômodos da casa.

A adolescente, de 13 anos, relatou que estava sendo mantida em cárcere privado para que não pudesse retornar para a sua cidade.

Diante das evidências envolvendo os crimes de tráfico de drogas e cárcere privado, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Plantonista.