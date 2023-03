Militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um suspeito após tentativa de roubo contra uma idosa no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. Ele foi preso nessa quinta-feira (09), no bairro Porto Dantas, Zona Norte de Aracaju.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de tentativa de roubo contra uma mulher idosa, próximo ao final de linha do Marcos Freire II. Segundo informações do Ciosp, o suspeito pilotava uma motocicleta e portava uma arma de fogo.

Diante das características fornecidas pelo Ciosp aos policiais do 5º BPM, a equipe localizou o suspeito enquanto seguia em direção ao Bairro Porto Dantas. Durante o acompanhamento tático, os militares notaram quando o homem jogou um simulacro de arma de fogo no chão.

Ele foi preso em flagrante, e o caso encaminhado à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

